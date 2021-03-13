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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعارض تصريحات وزير الخارجية الكندي بشأن «هونج كونج»

السبت 13/مارس/2021 - 10:41 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أعربت الصين، اليوم السبت، عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الكندي حول قرار الصين بتعديل النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وذكرت السفارة الصينية في كندا - في بيان اليوم تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الكندي وبيان وزراء خارجية مجموعة السبع حول هونج كونج الذي أعربوا فيه عن قلقهم حيال الوضع هناك - "أن هذه التصريحات تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الأساسية في العلاقات الدولية".

وأضافت "أن النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة هو شأن داخلي للصين، وأن تصميم وتطوير وتحسين هذا النظام شأن داخلي بحت للصين، وليس لأي بلد الحق في التعليق عليه".

وأكدت السفارة أن عزم الصين على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية لا يتزعزع، وكذلك تصميمها على التمسك بمباديء (دولة واحدة ونظامان)، و(أهالي هونج كونج يحكمون هونج كونج)، و(درجة عالية من الحكم الذاتي)، للحفاظ على رخاء واستقرار هونج كونج على المدى الطويل.

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