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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفتان إماراتيتان: ليبيا تتجه إلى عهد جديد تسوده دولة القانون

السبت 13/مارس/2021 - 10:50 ص
ليبيا
ليبيا
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أكدت صحيفتا (البيان) و(الخليج) الإماراتيتان، أن ليبيا تتجه إلى عهد جديد تسوده دولة القانون، من خلال التوافق وتكريس روح الانسجام داخل المؤسسات الدستورية في صناعة القرار السياسي، الذي يستجيب لتطلعات الليبيين.

وذكرت صحيفة (البيان) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "ليبيا.. بداية مشجعة" - أنه حان الوقت لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية، والعيش في مناخ آمن في ظل دولة القانون، بعيدًا عن التدخلات الخارجية وسلطة الميليشيات.

وأضافت أن الليبيين قادرون على جعل المستحيل ممكنًا، والمثالي واقعيًا، من دون تدخّلات خارجية، لأنهم بحق حريصون على طي صفحة الماضي التي كان يغلب عليها الانقسام، فلا دولة دون سلطة سياسية واحدة، تكفل للجميع، حق العيش الكريم، والتداول السلمي للسلطة.

من جانبها.. أوضحت صحيفة (الخليج) تحت عنوان "رحلة لم الشمل"، أنه بينما كان مجلس النواب الليبي مجتمعًا في مدينة سرت لمنح حكومة عبدالحميد الدبيبة، الثقة، وإطلاق عملية الحل السلمي والوحدة الوطنية ولمّ الشمل، كانت طائرة ليبية مدنية تحط في مطار مصراتة الدولي قادمة من مطار بنينة في بنغازي، تحمل عددًا من المواطنين الليبيين، هي الأولى منذ نحو سبع سنوات، معلنة عودة أبناء الوطن إلى بعضهم بعضًا، في إشارة إيجابية تحمل أملًا بأن سنوات الاقتتال والحرب، وما أدت إليه من تقسيم أرضها وأهلها، ومحاولات تفكيك الوحدة الوطنية في الطريق إلى نهايتها.

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