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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسكندرية»: خطة لمتابعة المدارس ميدانيا مع انطلاق الدراسة

السبت 13/مارس/2021 - 10:34 ص
محمد سعد محمد مدير
محمد سعد محمد مدير
هبه عويضه
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أكد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم إعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات بالمديرية والإدارات داخل المدارس.

كما أوضح أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مكافحة انتقال العدوى وتحقيق انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة.

وكان عقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا، بمديرو عموم الإدارات بالمديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات ومديرو الإدارات النوعية بالمديرية، موجهي عموم المواد الدراسية.

وقد ناقش الدكتور محمد سعد مدير المديرية الاستعداد وخارطة طريق عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠، وآليات استكمال امتحانات النقل والشهادات الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية، والخاصة، والدولي.

وأكد على ضرورة تطبيق كافة الضوابط لعودة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين والوصول إلى أقصى درجات الأمان باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الخطط الدراسية وعقد الامتحانات الشهرية وسرعة الانتهاء من كافة الإستعدادت الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية.

كما أكد على جاهزية جميع المدارس وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي اللازم وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفق ما جاء بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن.

وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أهمية تطبيق التعليمات الخاصة بعودة الدراسة بمدارس التعليم الفني، وتطبيق جميع التعليمات والقرارات والكتب الدورية الواردة من وزارة التربية والتعليم الفني.

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