1750 مدرسة تفتح أبوابها أمام الطلاب في القليوبية

انتظمت، اليوم، أولى أيام الفصل الدراسى الثانى، داخل 1750 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بنطاق محافظة الدقهلية، وتستوعب 676285 طالب وطالبة، وذلك وسط إجراءات احترازية، حيث قامت كل مدرسة بتطهير الفصول استعدادا لاستقبال الطلاب، كما قامت إدارة المدارس بتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة لجميع التلاميذ قبل دخولهم المدرسة، كما جرى منع أي طالب لا يرتدى الكمامة من الدخول، بالإضافة إلى تخصيص غرفة للعزل بكل مدرسة لعزل أى طالب يشعر بأى أعراض اشتباه الإصابة بكورونا.ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية أن باقى مدارس المحافظة وعددها 1826 مدرسة ستنتظم غدا الأحد لتستقبل هي الأخرى نحو 812256 طالب وطالبة، مضيفا أنه تم التنبيه على إدارات المدارس وأولياء الأمور بالالتزام بتقسيم الصفوف لتحقيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسى، مؤكدا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للطلاب وهيئة التدريس واستخدام الكحول والمطهرات باستمرار وتحقيق التباعد الاجتماعى، من خلال تقسيم الفصول وتطهير المقاعد يوميا مع التوعية بين التلاميذ بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه.وأوضح أنه تم تقسيم الفصول الدراسية في الحضور على مدار الأسبوع لتقليل كثافة الفصول لتحقيق التباعد، حيث تقرر أن يكون يومى السبت والخميس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وأن تكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائى على أن يتم تقسيم الأيام حسب كثافة الفصول.وأشار إلى أنه فى المرحلة الإعدادية والثانوية فتم تحديد يومين لكل صف بحيث يكون يومى السبت والثلاثاء للصف الأول، والأحد والأربعاء للصف الثانى والإثنين والخميس للصف الثالث على أن يستكمل الطالب باقى الأيام على المنصة التعليمية مع زيادة الإشراف بالمدارس لتحقيق الانضباط ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.