انتظام العملية الدراسية في كفر الشيخ وسط إجراءات احترازية (صور)

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ بجميع الإدارات التعليمية، اليوم السبت، إقبالا من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة سواء التعليم العام والتعليم الفني، في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.كما شهدت المدارس الفنية بالمحافظة بدء الحصص النظرية والتدريب العملي بالورش المتعددة، لتدريب الطلاب والطالبات على كتابة بعض الآيات القرآنية بالخط الكوفي، إضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات على لف المواتير وكيفية إصلاح أعطال الكهرباء، وغيرها من التدريبات العملية.واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، ووجها بضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، وأن نضع نصب أعيننا جميعا تأدية الرسالة التي نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائما.وقالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المدارس استقبلت الطلاب وفقا للخطة الدراسية التي جرى وضعها تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة لجميع مدارس المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب العاملين بالحقل التعليمي.