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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انطلاق فعاليات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية «حوار الأديان والثقافات»

السبت 13/مارس/2021 - 10:28 ص
المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أميرة العناني
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انطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الـ٣١ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة قرآنية للشيخ محمود الخشت، مقريء مسجد السيدة نفيسة.

وقال وزير الأوقاف، إن مؤتمر حوار الأديان والثقافات يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر يناقش الحوار والتفاوض بين الدول.

وأضاف أن مؤتمر الغد هو المؤتمر الثقافي الديني الوحيد الذي يعقد مباشرة في ظل هذه الظروف، وفي الوقت الذي نجحت فيه مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأشار إلى أن المؤتمر مهم للعالم كله، والناس في حاجة إلى التلاقي، مشيرا إلى أن المؤتمر يرفع شعار "حوار لا صدام" فالحوار علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة.

ونوه وزير الأوقاف، إلى أن ترسيخ الحوار يعد أناسا قادرين على الحوار والتفاوض الدولي، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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