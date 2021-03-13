9908 إصابات جديدة و475 وفاة بكورونا فى روسيا

سجلت روسيا 9908 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت، منها 1600 في موسكو ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و380525.وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 475 شخصًا توفوا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع عدد الوفيات إلى 91695.