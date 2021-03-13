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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفي بتذكار استشهاد القديس هانوليوس الأمير

السبت 13/مارس/2021 - 10:21 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد استشهاد القديس هانوليوس الأمير.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديس الطوباوي هانوليوس الأمير فى مدينة برجة من أعمال بمفيلية.

وتابع: هذا الأمير دفعته محبته للمسيح أن يجاهر بأيمانه فقبض عليه بارنباخس الأمير من قبل دقلديانوس فاعترف أمامه بالسيد المسيح معطيا إياه المجد بالتراتيل البهية ثم ذم الأصنام ولعنها.

وأضاف: فغضب عليه الأمير وأمر أن يصلب على خشبه فسبح المسيح الذي أهله للشهادة علي اسمه ثم أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة.

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