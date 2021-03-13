الأرثوذكسية تحتفي بتذكار استشهاد القديس هانوليوس الأمير

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد استشهاد القديس هانوليوس الأمير.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديس الطوباوي هانوليوس الأمير فى مدينة برجة من أعمال بمفيلية.وتابع: هذا الأمير دفعته محبته للمسيح أن يجاهر بأيمانه فقبض عليه بارنباخس الأمير من قبل دقلديانوس فاعترف أمامه بالسيد المسيح معطيا إياه المجد بالتراتيل البهية ثم ذم الأصنام ولعنها.وأضاف: فغضب عليه الأمير وأمر أن يصلب على خشبه فسبح المسيح الذي أهله للشهادة علي اسمه ثم أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة.