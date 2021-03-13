المنشآت السياحية توقع بروتوكولا مع معهد السياحة بالغردقة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحي أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة بالبحر الأحمر لمدة عامين لتبادل الخبرات لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وتنشيط السياحة الوافدة لعروس البحر الأحمر.قام بتوقيع البروتوكول كل من عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ممثلًا عن الغرفة، والدكتور هشام عزت سعد عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة بالبحر الأحمر، ممثلًا عن المعهد، وبحضور هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وعلي كامل منصور عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة بشمال ووسط الدلتا ومحافظات القناة وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.ويهدف البروتوكول إلى استعانة وإستفادة المعهد من خبرات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المتقدمة فى مجالات التنمية البشرية بالإضافة إلى إستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى كافة المجالات والتخصصات، خاصة وأن المعهد يهدف إلى تحقيق التميز من خلال دعم وتطوير الكوادر البشرية.كما تهدف الاتفاقية رفع كفاءة منظمات الأعمال وزيادة السياحة بمحافظة (البحر الأحمر) وجميع محافظات مصر وبمساندة من قطاع المنشآت السياحية وفق برامج تدريب بالمنشآت السياحية وطبقًا لإمكانيات كل مطعم.وتضمن الاتفاق فى بنوده تفعيل دور المعهد العالى للسياحه والفنادق بالغردقه فى عقد ندوات المشاركة المجتمعية بين ممثلي قطاع المنشآت السياحية فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وخاصة محافظة البحر الأحمر لمعرفة اهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علميا وعمليا.وكذلك عقد ندوات مشتركة بين المعهد العالى للسياحه والفنادق وغرفة المنشآت السياحية لنشر الوعى السياحى والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الاقتصاد المصرى وذلك بمقر المعهد او غرفة المنشآت السياحية أو بالمنشآت التابعة لها.وإقامة المؤتمرات المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر المعهد او بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق او باسعار متميزه تشجيعا لهذا النمط، إلى جانب تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من إلقاء محاضرات نظرية للطلاب بدون مقابل.وأكد الإتفاق فى بنوده على أهمية التعاون المشترك فى مجال التدريب لصالح الطلاب والعاملين بقطاع المنشآت السياحية بترتيب مسبق بين المعهد والغرفة عبر إصدار منشور من الغرفة للمنشآت السياحية،يوصى فيــه ويحثها على التعـاون مع المعهـد العالى للسياحه والفنادق – بالغردقه بشأن التدريب العملى لطلابها طبقا لبروتوكول تعاون يوقع فيما بينهم لمن يرغب من المنشآت السياحية فى التعاون وتحقيق الهدف المرجو من التدريب مما يساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وكذلك إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلمية وتسجيل الرسائل فى المشاكل التى تعترض قطاع السياحة وخاصة قطاع المنشآت السياحية على أن تقوم غرفة المنشآت السياحية بموافاة المعهد بأهم المشاكل التي تعترضها.وقال المصري إن الغرفة حريصة على مواصلة دورها ورسالتها بالارتقاء بمستوى العاملين بالمنشآت والمطاعم الأعضاء، لقناعتنا بأن تأهيل العاملين وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وتسليحهم بأحدث البرامج التدريبية وجودة الخدمات السياحية هو معيار السبق فى صناعة السياحة العالمية.وأضاف أننا أبرمنا من قبل العديد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الكليات والمعاهد المتخصصة فى السياحة والفنادق لتقديم خبراتنا لهذه المؤسسات التعليمية من أجل إعداد جيل من الخريجين مؤهل للعمل بالقطاع السياحى فور تخرجه، حالة تلقيه البرامج التدريبية المناسبة والتى تصقل من قدراته وخبراته للعمل فى المجالات السياحية وخاصة المطاعم والأغذية والمشروبات وفنون الإدارة وسلامة وأمان الغذاء، واتباع كافة المواصفات القياسية والعالمية لتأمين الغذاء.من ناحية أخرى قال الدكتور هشام عزت سعد، عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة بالبحر الأحمر، إن المعهد يسعى إلى تحقيق التميز في مجالات التعليم والتدريب، وهو ما يتطلب ذلك نظامًا تعليميًا يتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى تأهيل خريج قادر على المنافسة في ظل متغيرات السوق.وأوضح أن المعهد قد حدد إستراتيجية تهدف اكساب الخريج المهارات والمعارف والقدرات الذهنية والفكرية والقدرة على التحليل واتخاذ القرار والقدرة على استيعاب برامج التعليم والتدريب المستمر طبقًا للاحتياجات الفعلية للصناعة. والاهم من كل ذلك هو بناء شخصية الطالب لتطوير جيل جديد معتز بقدراته واثقًا من نفسه ومعتمدًا على ذاته.وأشار إلى إن توقيعنا لمثل هذه الإتفاقيات يؤكد إننا نهدف إلى مد جسور الشراكة مع مؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص الرائدة في المجالات المختلفة عبر تنفيذ بروتوكولات تعاون تحقق الاحتياجات الفعلية للصناعات المتخصصة وسوق العمل، ومنها المجال السياحي والفندقي.