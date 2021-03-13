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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اتحاد العمال» يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحريق العبور

السبت 13/مارس/2021 - 10:19 ص
حريق العبور
حريق العبور
دعاء جابر
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طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، الجهات المسؤولة في الحكومة سرعة الإعلان عن نتائج وأسباب الحريق الذي نشب الخميس الماضي بأحد المصانع بالعبور بمحافظة القليوبية، ونتج عنه تدمير جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، وعن عدد كبير من الوفيات والإصابات، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وتلافي أسبابه مستقبلًا.

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد العام ونقاباته العامة وكافة مؤسساته إذ يتقدم بخالص العزاء لأسر المتوفين ومتمنيًا سرعة الشفاء العاجل للمصابين، مطالبا كافة المسؤولين المعنيين بضرورة سرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون العمل وتعويض المتضررين، وكذلك معاقبة المتسببين في الحادث في حال ثبوت تقاعس أو تقصير حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.

كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التفعيل المستمر لتطبيق كافة وسائل السلامة والصحة المهنية في كافة المصانع والشركات، والمنشآت الصناعية في كافة المواقع، وتوقيع عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي لا يلتزم بذلك.

وكان حريق هائل قد نشب الخميس الماضي في المصنع المذكور وراح ضحيته حتى الآن 20 حالات وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش.

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