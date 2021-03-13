الداخلية ترد على شائعات الجماعة الإرهابية

- خبر كاذب باستيلاء ضابط على 6 ملايين جنيه



- خبر كاذب باختطاف طالبتين



- حقيقة محاولات اغتيال داعش لأحمد دومة داخل السجن



- خبر مضايقة سائح في الهرم



- منى سيف تدعى وجود انتهاكات داخل السجون



واصلت وزارة الداخلية تصديها لأكاذيب الجماعات الإرهابية، التي يتم ترويجها عبر أذرعها الإعلامية المختلفة، لإحداث بلبلة ضمن الخطط الإرهابية الممنهجة لبث سمومها والعمل على زعزعة الاستقرار، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية بالمرصاد لكل تلك المحاولات، وتعمل على كشف حقيقتها وفضح عناصر الجماعات الإرهابية وكذبهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي.بالنسبة لما تمت إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نقلًا عن أحد المواقع الإخبارية متضمنًا مجموعة من الوثائق والصور تزعم تورط أحد رجال الشرطة وآخر بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه خلال عامى 2012- 2013 عبر وسطاء قاموا بإيهام المواطنين بقدرتهم على توفير وحدات سكنية مدعمة لهم بأحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية.بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالخبر المشار إليه.. حيث أمكن تحديد الشخصين الوارد ذكرهما بالخبر، وتبين أنهما محبوسان حاليًا على ذمة اتهامهما فى العديد من القضايا، ومعروف عنهما سابقة انتحالهما الصفة ومنها صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 الجاري عقب انتهاء الامتحان، موضحًا أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين "شقيقتين" وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الامتحان في إحدى المواد الدراسية.. ويأتي ذلك فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه أحمد سعد دومة (والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عامًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى") للمطالبة بالإفراج الشرطى عنه بزعم قضائه نصف العقوبة "7 سنوات ونصف السنة" والادعاء بقضائه 6 سنوات ونصف السنة فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمى (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون.. موضحًا أن ذلك يأتى استمرارًا لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.. مؤكدًا اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.بالنسبة لم تم بثه عبر أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو متضمًا شكوى لأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" ادعى خلاله بتعرضه لبعض المضايقات من قِبل بعض أصحاب الدواب المتواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة.. بالفحص أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص - مقيمين بالجيزة).. وتبين حصولهم على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية بتواجدهم فى المنطقة الأثرية، وبمناقشتهم قرروا بإلحاحهم عليه فى ركوب أحد الدواب للتريض بها بالمنطقة، وأقروا بقيامهم بمطالبته بمنحهم مبالغ مالية أزيد من التسعيرة المقررة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم بضمان مالى.نفى مصدر أمنى الادعاءات التى نشرتها المدعوة منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبدالفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.