الأقباط يلتقون البابا شنودة والبابا كيرلس بالمركز الثقافي

أعلن المتحف البطريركي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، افتتاح معرض الفنان التشكيلي أشرف رؤوف، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لنياحة "القديس البابا كيرلس السادس" والعيد الثامن للاعتراف به قديسًا.وأضاف المركز الإعلامي في بيان له: ويوجد بالمتحف ملابس خاصة بالقديس البابا كيرلس السادس وفرن القربان التي كان يستخدمها بالطاحونة، وبعض المقتنيات الشخصية لقداسته، وقداسة البابا شنوده الثالث والأرشيدياكون حبيب جرجس، بالإضافة إلى الكراسي البابوية التي جلس عليها بابوات الكنيسة بدءًا من البابا يوأنس التاسع عشر وإلى البابا شنوده الثالث.