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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج تحصد المركز الثالث فى المهرجان الكشفى لذوى الهمم

السبت 13/مارس/2021 - 10:14 ص
المهرجان الكشفى لذوى
المهرجان الكشفى لذوى الهمم
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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حصدت محافظة سوهاج المركز الثالث ضمن ختام فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس لذوي القدرات والهمم، تحت شعار "أنا قادر بشكل مختلف" لذوي الإعاقة الذهنية، والذي تم تنظيمه بالمدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المنافسة شملت مجالات عدة منها "النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي"، حيث شاركت سوهاج بخمسة متسابقين.

وأضاف شوقى أن المهرجان يشمل أنواع الإعاقة سواء الذهنية أو الصمم، ويهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعارف بين المشاركين من ذوي القدرات والهمم من محافظات الجمهورية، ووضع برامج لرفع المستوى لديهم، وتنمية مهارات ذوي الإعاقة وزيادة صقلهم بالخبرات الكشفية، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد من القادة وتبادل الخبرات لأبنائنا من ذوي القدرات والهمم.

ولفت إلى أن هذا المهرجان يأتى في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة، ورفع المستوي البدني لديهم، وتنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

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