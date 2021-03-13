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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. حكاية 6 زيجات «ومذيعة أبوها» في حياة ليلى طاهر

السبت 13/مارس/2021 - 10:49 ص
ليلى طاهر
ليلى طاهر
هويدا سعيد
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يصادف اليوم 13 مارس ذكرى ميلاد الفنانة ليلى طاهر، والتي تعتبر من الجيل الذهبي للسينما المصرية، والتي كانت أيقونة من أيقونات الموضة والجمال في ذلك الوقت.

- من مذيعة إلى فنانة مشهورة

اسمها الحقيقي شرويت مصطفى، وبدأت مشوارها الفني كمذيعة وقدمت عددا كبيرا من البرامج منها "مجلة التلفزيون"، ولكنها كانت تحب السينما وعملت مذيعة رغبة لوالدها فقط، وبعد ذلك اتجاهت إلى التمثيل في السينما.

- زيجات ليلى طاهر

تزوجت ليلى طاهر 6 مرات وهم

- محمد الشربيني، وكان أول زيجات الفنانة، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد وبعدها تم الانفصال بسبب رفضه تمثيلها.

- المخرج حسين فوزي، انفصلت عنه بعد زواج دام 3 سنوات.

- الصحفي نبيل عصمت، تزوجت من الصحفي نبيل عصمت ولكن الزيجة لم تستمر طويلا وانفصلت بعدها.

- الفنان يوسف شعبان، استمرا معا 3 سنوات وانفصلت خلال هذه المدة 3 مرات بسسب العصبية بينهما، بالاضافه إلى الغيرة الشديدة التي كانت في يوسف شعبان بحسب تصريحتها.

- الملحن خالد الأمير، ولم تستمر الزيجة طويلا وسرعا ما انفصلوا.

- زوج من خارج الوسط الفني، وكانت أخر زيجاتها من شخص من خارج الوسط الفني.

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