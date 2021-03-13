فلسطين: الوضع الوبائي خطير جدًا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم السبت، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، وهناك انتشار كبير جدا لفيروس "كورونا"، لم يسبق له مثيل.وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن لجنة "كورونا" في وزارة الصحة تجتمع اليوم عند الساعة 11 ظهرا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة.ولفت إلى أن اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكز علاج كورونا وصلت إلى 100%.