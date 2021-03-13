عينت بالتليفزيون قبل تخرجها.. محطات في حياة الإعلامية ملك إسماعيل
السبت 13/مارس/2021 - 10:09 ص
إيمان ماهرطباعة
تصدرت وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، مؤشرات البحث على موقع جوجل، حيث توفيت بعد صراع مع المرض وفيروس كورونا بمستشفى كوبري القبة.
وترصد"الدستور" أبرز محطات في حياتها.
-ولدت في ٢٦ مارس ١٩٣٦.
- عينت بالتليفزيون كمذيعة قبل تخرجها من كلية الآداب قسم صحافة بعدة أشهر بمبلغ عشرة جنيهات، وعقب تخرجها تم تعيينها بمبلغ ١٩ جنيها.
- كانت من أوائل المذيعات اللواتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل.
- تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج.
- كانت رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.
- استغاث نجل الإعلامية بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل علاج والدته، واستجاب له الرئيس.
- أعرب شريف بهاء، نجل الإعلامية ملك إسماعيل، عن سعادته، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج والدته من صعوبة التنفس التي أصيبت بعد تعافيها من فيروس كورونا.
وترصد"الدستور" أبرز محطات في حياتها.
-ولدت في ٢٦ مارس ١٩٣٦.
- عينت بالتليفزيون كمذيعة قبل تخرجها من كلية الآداب قسم صحافة بعدة أشهر بمبلغ عشرة جنيهات، وعقب تخرجها تم تعيينها بمبلغ ١٩ جنيها.
- كانت من أوائل المذيعات اللواتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل.
- تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج.
- كانت رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.
- استغاث نجل الإعلامية بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل علاج والدته، واستجاب له الرئيس.
- أعرب شريف بهاء، نجل الإعلامية ملك إسماعيل، عن سعادته، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج والدته من صعوبة التنفس التي أصيبت بعد تعافيها من فيروس كورونا.