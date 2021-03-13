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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدارس الوادى الجديد تستقبل طلابها فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

السبت 13/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
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استقبلت مدارس الوادى الجديد طلابها، اليوم السبت، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

أكد ذلك الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، موضحا أن مدارس الوادي الجديد استقبلت طلابها منذ صباح اليوم في جو يسوده الحب والتآلف بين الطلاب وفرح بعودة المدارس مرة أخرى بعد انحسار موجة كورونا، مضيفا أن جميع مدارس المحافظة مستعدة تماما لاستقبال باقي الطلاب وفقًا للخطة الدراسية التي جرى وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أعمال التطهير والتعقيم المستمر والشامل لجميع مدارس المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمى.

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