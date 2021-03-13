مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى حوارة جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين الفلسطينيين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، وفقا لوكاله فلسطين الجديدة.وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة، بالحجارة، دون وقوع أضرار.وأضاف أن الاهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.يذكر أن الجهة الغربية لبلدة حوارة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل وإحراق المركبات والاعتداء على المواطنين.