رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. تسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحر الأحمر

السبت 13/مارس/2021 - 10:06 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور محافظة البحر الأحمر، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يقوم الوزير بتسليم عددا من بوالص التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، فضلا عن توزيع عدد من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح الدورة الثانية لوحدة التدريب المتنقلة.

وقال الوزير، إن توزيع بوالص التأمين على والصيادين والعمالة غير المنتظمة جاء وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، خلال زياراتي التي قمت بها لبعض المحافظات والالتقاء بصيادي البحر الأحمر، وبحيرة مريوط، وبورسعيد، وبحيرة ناصر، وقنا، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

image description

تباعد جسدى وقياس حرارة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

السعودية تطور 6 ملاعب لتدعيم ملف طلب استضافة كأس آسيا 2027

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية