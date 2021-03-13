سويسرا: إعطاء 1.04 مليون من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 04ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 570 ألفا و645، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و.104 ومضى قرابة عام وأسبوعين منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.