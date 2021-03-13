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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صحيفة سعودية: نجاح لقاح كورونا الحل الوحيد لإنقاذ قطاع السياحة عالميا

السبت 13/مارس/2021 - 10:03 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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رأت صحيفة (الاقتصادية) السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، أن الحل الوحيد الذي سينقذ قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم هو نجاح لقاح كورونا، حيث يأمل العالم الآن، في أن تدفع اللقاحات، التي تنتشر حول العالم ضد كورونا، الاقتصادات إلى الحراك الكامل، لدرجة أن بعض الحكومات بدأت تتحدث عن جوازات سفر صحية تسهل السياحة على كل من يحملها. وهذه الفكرة ستسهم - بالطبع - مستقبلا في إعادة التعافي للسياحة والسفر، لكن في كل الأحوال، ستتغير بعض المعايير على صعيد السفر، ولا سيما في الأعوام القليلة المقبلة، على صعيد النمو المتزايد في الوقت الراهن في مجال السياحة الداخلية.

وقالت صحيفة (الاقتصادية) - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (صراع الوقت) - أنه مع انفجار جائحة وباء كورونا المستجد، كان قطاع السفر والسياحة أول القطاعات التي تعرضت للتوقف التام ولفترات لم تكن قصيرة، وكان الأمر طبيعيا، لأن هذا الميدان يعتمد أساسا على التواصل البشري والتنقل والإقامات القصيرة، فضلا عن الحراك الاجتماعي المتصل، من ترفيه واستجمام وغير ذلك.

وأضافت أن هذا القطاع توقف تماما مطلع العام الماضي، باعتبار ساحاته تمثل خطورة من ناحية انتشار الفيروس القاتل، وهي أكبر من أي ساحات أخرى، فالفيروس انتقل حول العالم في الواقع عبر السفر والسياحة والاجتماعات واللقاءات والتجمعات الدولية، وكان قطاع السفر والسياحة عموما، على رأس القطاعات التي أقدمت الحكومات حول العالم على إنقاذها أو سندها على الأقل في الفترة الأولى الحرجة، لكن هذه الحكومات تركت مؤسسات تغرق بالفعل، عندما وضعت أولويات للإنقاذ ضمن القطاع ذاته.

وتابعت الصحيفة "صناعة السفر وما يرتبط بها تصل قيمتها إلى أكثر من 8 تريليونات دولار، وهذا ليس غريبا، لأن هذه الصناعة شهدت نموا كبيرا ومتسارعا في العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفع قدرة الأفراد حتى في الدول الفقيرة على السفر والسياحة ضمن حدود إمكاناتهم المالية.

وهذه الصناعة لا تشمل فقط شركات الطيران والسفن السياحية، بل تضمن تحت قبتها مداخل متعددة إليها، كالفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة، حتى المسارح والحفلات الموسيقية، وتأجير السيارات".

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