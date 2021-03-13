التفتيش على 113 منشأة في دمياط خلال فبراير

قالت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش على 113 منشأة، وإعادة التفتيش على 97 منشأة أخرى.وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمال 10 مذكرات غلق إداري، فضلًا عن تلقى 33 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، وشكوى منها مستوفاة، و28 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرًا، وبحث 9 شكاوي.وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ20 متدربًا، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد.