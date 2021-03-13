دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يستعد لتجليس أسقفه وسط إجراءات احترازية

يستعد دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء اليوم، لتجليس الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، والذي تمت رسامته يومي السبت والأحد الماضيين بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.ويقام طقس التجليس بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى حضور شعبي، مع اتخاذ الإجراءات الأحترازية المتبعه من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث التباعد الأجتماعي وارتداء الكمامات.وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء السبت الماضي صلاة عشية وقداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.