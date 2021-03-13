اليوم.. محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن في دار السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى للموت بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "يحيي.م"، سائق، بجرح المجني عليه «محمد.ش» عمدا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثره سلاحا أبيض "سكينا" من مسكن ضحيته قاصدا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته وأفضت لموته.