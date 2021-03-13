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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي: أردوغان أصبح عائقًا أمام تطور الدولة

السبت 13/مارس/2021 - 10:00 ص
اردوغان
اردوغان
هدير سند
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انتقد فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إهانة أردوغان معارضيه الذين تساءلوا عن مصير 128 مليار دولار أهدرها صهره ووزير المالية السابق، بيرات البيرق من خزانة البنك قبل رحيله من المنصب، وقال لأردوغان: «لقد أصبحت أنت وصهرك عائقًا أمام تطور الدولة، لقد أصبحتم حجارة بالفعل تسقط على رؤوسنا ورؤوس مواطنينا».

وكان أردوغان استغل الحديث عن تطورات أزمة احتياطات البنك المركزي التركي، للهجوم على المعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، متمنيًا أن تسقط حجارة بحجم البيرق فوق رؤوس أعضاء الحزب المعارض.

وذكر موقع «سوزجو» التركي، أن أوزتراك، رد على تصريحات أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي بأنقرة، أمس الجمعة، وقال: «أهنئكم وأبارك للأمة بمناسبة الإسراء والمعراج، لقد شهدنا مجددًا هزيانًا كبيرًا في مجموعة حزب العدالة والتنمية، إنهم لم يعيروا اهتمامًا لليلة الإسراء والمعراج».

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