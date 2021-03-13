سلوى الدغيلي: يجيب على الدبيبة إنهاء تواجد القوات الأجنبية

أكدت سلوى الدغيلي، مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة، أن هناك أربع نقاط جوهرية يجب أن تكون أساس لتحركات عبد الحميد دبيبة، الأولى هي انهاء وجود القوات الاجنبية والمرتزقة والعمل على حل المليشيات، والثاتية هي رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الضروريات.وقالت الدغيلي في تصريح لـ"الدستور" إن المصالحة الوطنية والتي بجب أن تنطلق من خلال إطلاق سراح الأسرى والمساجين وإرجاع النازحين والمهجرين والإعداد للانتخابات نهاية العام.وأوضحت، أنه "يجب علينا أن لا ننسى بإن كل ما ذكر مرتبط بقدرة الحكومة على اتخاذ سياساتها بشكل مستقل ودون إملاءات من المجموعات المسلحة، وهذا لن يتأتى إلا إذا ما قرر هو وحكومته بالإضافة للمجلس الرئاسي اتخاذ مدينة سرت كمقر للسلطة ليتحرروا ويستقلوا بقرارهم دون إملاءات وإكراهات من اعدموا السلطات السابقة".