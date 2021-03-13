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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 392 شابًا بدمياط خلال فبراير

السبت 13/مارس/2021 - 09:58 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 392 شابًا، منهم شابًا من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1065 شابًا، كما تم استخراج 327 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 26 ألفًا و226 جنيه لـ21 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما تم صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة لعامل.

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