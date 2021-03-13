رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تمنح مواطنيها 5.35 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 09:58 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 5.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم السبت إلى أن معدل التطعيم في البلاد 176 ألفا و238 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرا.

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 10 أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 18ر3 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 72 ألفا و258 حالة.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وستة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

موضوعات متعلقة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة