إسبانيا تمنح مواطنيها 5.35 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 5.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم السبت إلى أن معدل التطعيم في البلاد 176 ألفا و238 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرا.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 10 أسابيع.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 18ر3 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 72 ألفا و258 حالة.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وستة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.