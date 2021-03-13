رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة «مبيض محارة» باغتصاب موظفة فى دار السلام

السبت 13/مارس/2021 - 10:09 ص
محكمه
محكمه
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام، في جلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن ذلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سقوط الهضبة من على المسرح أثناء إحياء أحد الحفلات الخاصة (صور)

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

فيروس يصيب الخيول يتسبب فى إلغاء نهائيات كأس العالم للفروسية

طبيب يكشف طريقة بسيطة للوقاية من فيروس «إبشتاين- بار»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة