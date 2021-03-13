هولندا تحتاج عامين ونصف لتطعيم سكانها بلقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.24 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 26 ألفا و262 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا عامين وستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعة أسابيع.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى مليون و160 ألف إصابة، وحالات الوفاة إلى 16 ألفا و153.وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوعين.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.