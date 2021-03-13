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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي في مصرع أسرة بسبب حريق بحدائق القبة

السبت 13/مارس/2021 - 09:55 ص
حريق
حريق
حسام التمساح
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أمرت نيابة حدائق القبة باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي نشب داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق وأسفر عن مصرع "أم وطفلتيها وإصابة الأب وأخر" باختناق.

كانت النيابة صرحت بدفن جثث الضحايا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق ونقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد حريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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