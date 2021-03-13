إيطاليا: إعطاء 6.38 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه جرى إعطاء 38. 6 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 181 ألفًا و502 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 3. 1 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 11 أسبوعًا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 18. 3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 101 ألف و564 حالة.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وستة أسابيع.يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.