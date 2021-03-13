تركيا تعتقل 11 بتهمة الانضمام لحركة «جولن»

اعتقلت السلطات التركية أمس الجمعة، 11 مواطنًا، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية بالقوات الجوية التركية، بحجة الاشتباه في انضمامهم لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، وتصنفها الحكومة التركية منظمة إرهابية.وحسب موقع «تي أر تي خبر»، فقد نظم مكتب فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية شرطة محافظة أنقرة عملية ضد 16 من المشتبه بهم، بحجة انخراطهم في هيكل منظمة فتح الله جولن أو ما يعرف بتنظيم الدولة الموازية داخل القوات الجوية التركية.وعُلِم أن من بين المشتبه بهم الـ 16 الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال، 5 مسؤولين سريين، وضابط عامل، و5 من ضباط الصف العاملين، و2 من ضباط الصف المتقاعدين، و3 جرى طردهم من الخدمة في أوقات سابقة. فيما تواصل الشرطة ملاحقة الهاربين منهم.