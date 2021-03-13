رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعتقل 11 بتهمة الانضمام لحركة «جولن»

السبت 13/مارس/2021 - 09:54 ص
تركيا
تركيا
هدير سند
طباعة
اعتقلت السلطات التركية أمس الجمعة، 11 مواطنًا، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية بالقوات الجوية التركية، بحجة الاشتباه في انضمامهم لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، وتصنفها الحكومة التركية منظمة إرهابية.

وحسب موقع «تي أر تي خبر»، فقد نظم مكتب فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية شرطة محافظة أنقرة عملية ضد 16 من المشتبه بهم، بحجة انخراطهم في هيكل منظمة فتح الله جولن أو ما يعرف بتنظيم الدولة الموازية داخل القوات الجوية التركية.

وعُلِم أن من بين المشتبه بهم الـ 16 الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال، 5 مسؤولين سريين، وضابط عامل، و5 من ضباط الصف العاملين، و2 من ضباط الصف المتقاعدين، و3 جرى طردهم من الخدمة في أوقات سابقة. فيما تواصل الشرطة ملاحقة الهاربين منهم.

موضوعات متعلقة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة