رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الهجمات في أفغانستان

السبت 13/مارس/2021 - 09:54 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ
طباعة
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد فوري للهجمات في جميع أنحاء أفغانستان وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأدان أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وبأشد العبارات العدد المخيف للهجمات التي تستهدف عمدا المدنيين الأفغان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية.

وقالوا - في بيان - "استهدفت هذه الهجمات الشنيعة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك النساء في مناصب بارزة، والذين يحمون حقوق الإنسان ويعززونها، والأقليات العرقية والدينية".

وشددوا على أنه يتعين على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين، قائلين "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين يمكن أن تشكل جرائم حرب".

وأعربوا عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات المستهدفة في الأشهر التي أعقبت إطلاق مفاوضات السلام بين الأفغان في سبتمبر 2020.

ويعتقد مجلس الأمن الدولي بأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال عملية سلام شاملة وبقيادة أفغانية ويملكها الأفغان وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في عملية السلام.

وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف في المفاوضات على متابعة تدابير بناء الثقة، بما في ذلك الحد من العنف ومواصلة الانخراط بحسن نية.

كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب لأفغانستان والمنطقة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

سقوط الهضبة من على المسرح أثناء إحياء أحد الحفلات الخاصة (صور)

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة