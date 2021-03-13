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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يخاطب أديس أبابا لنقل جثث مئات اللاجئين الإثيوبيين ماتوا حرقا

السبت 13/مارس/2021 - 09:53 ص
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
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قالت صحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية، إنها حصلت على نسخة من خطاب وجهته الخارجية اليمينة إلى الحكومة الإثيوبية تطلب منها إرسال طائرة خاصة لنقل رفات مئات من القتلى الإثيوبيين وكذلك لنقل المصابين في حادث حريق وقع بمنطقة الهناجر بالعاصمة اليمنية وهي المنطقة التي تعد مركزا لتجمع المهاجرين الإثيوبيين في اليمن.

وكشفت الصحيفة عن التزام الخارجية الإثيوبية الصمت إزاء هذا الأمر وكذلك فشلت في الوصول هاتفيا إلى "دينا مفنى" المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية للتعليق عليه.

وأشارت "أديس ستاندارد" إلى أنها علمت من مصادرها في صنعاء أن أعداد الضحايا من اللاجئين الإثيوبيين باليمن جراء الحريق الذي وقع قبل يومين تعد بالمئات ما بين مصابين وقتلى، إلا أن تلك المصادر لم تحدد على وجه الدقة أعداد القتلى والمصابين الإثيوبيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب اليمني طلب من إثيوبيا إرسال تلك الطائرة بصورة طارئة حفاظا على حياة المصابين وحرمة جثامين الموتى الذين سقطوا جراء الحادث الذي أبدت الخارجية اليمينة أسفها عنه، وقالت الصحيفة إن الخطاب اليمني حمل توقيع حسين العزي نائب وزير خارجية اليمن ورئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين في اليمن، وجاء فيه "إنه نظرا لكثافة أعداد الضحايا الإثيوبين في الحريق فإن الإمكانيات الصحية والعلاجية في اليمن لا تستطيع استيعابهم بسبب ضعف إمكاناتها نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ أعوام فضلا عن تخاذل منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن الاضطلاع بواجباتها تجاه آلاف اللاجئين الإثيوبيين في اليمن.

ونقلت "أديس ستاندارد" عن كارميلا جوداو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط قولها، إن تردي الأوضاع الأمنية باليمن يخلق صعوبة في تقديم الدعم اللازم لللاجئين هناك، وأوضحت في إتصال هاتفي أجرته معها الصحيفة الإثيوبية أن السلطات اليمنية ترفض إعطاء تصاريح العمل لموظفي الإغاثة الدوليين التابعين للمنظمة وعددهم 23 ألفا على مستوى العالم بزعم خروجهم عن متطلبات عملهم في اليمن وكذلك ترفض صنعاء دخول مواد المساعدات للمناطق المطلوب إغاثتها.

ووفقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة يوجد على الأراضي اليمينة ما لا يقل عن 900 مهاجر إثيوبي بمنطقة الهناجر يعملون في صنعات وهى عبارة عن أكواخ من الصاج والحاويات البالية تخصص لإيواء واستيعاب المهاجرين، وقدرت المنظمة عدد المصابين والقتلى بما لا يقل عن 350 إثيوبيا على الاقل كانو في موقع اندلاع الحريق.
وقال لاجىء إثيوبي في اليمن يدعى "عبد الله" في إتصال مع الصحيفة الإثيوبية إنه لا يوجد ناجين من الحريق الذي وقع في منطقة الهناجر بالعاصمة صنعاء وأن كل المصابين في الحريق قد لفظوا أنفاسهم نتيجة انعدام الإسعافات وأوجه الإغاثة الطبية.

وأرجع شاهد العيان الإثيوبي سبب الحريق إلى قيام ميليشيات الحوثي في صنعاء بفتح قذائف اللهب وإلقاء القنابل اليدوية على مركز اعتقال تابع لها ملاصق لمنطقة الهناجر لإحباط محاولة هروب لسجناء فيه، وهو ما أدى إلى تطاير آلسنة النيران إلى مناطق إيواء اللاجئين الإثيوبيين واشتعال البطاطين والأغطية.

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