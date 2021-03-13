جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

تعتزم جزيرة "كوه ساموي"، وهي منتجع سياحي شهير في جنوب تايلاند، فتح الزيارات أمام السائحين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، دون الخضوع للحجر الصحي، وذلك بداية من الأول من أكتوبر المقبل.وقال راتشابورن بولساواديي، رئيس هيئة السياحة في الجزيرة، لوكالة بلومبرج للأنباء عبر الهاتف: "يقوم اقتصاد الجزيرة وبنيتها التحتية على السياحة، وواجهت الأعمال هنا معاناة بسبب عدم حضور الزائرين الأجانب على مدار العام الماضي."وأضاف: "علينا إعادة الفتح في أقرب وقت ممكن لنستطيع المنافسة وجذب السائحين من دول أخرى."وتشبه خطة إعادة الفتح دون إخضاع الزائرين للحجر الصحي، المبادرة التي أطلقتها جزيرة بوكيت، وهي جزيرة سياحية أخرى شهيرة في تايلاند، بهدف التخلي عن قواعد الحجر بالنسبة للسائحين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وإعطاء اللقاح لعدد كاف من السكان لتحقيق مناعة القطيع.وأوضح راتشابورن أن السائحين الذين تلقوا التطعيمات والذين يصلون إلى "كوه ساموي" يستطيعون أيضا الانتقال، دون الخضوع لقواعد الحجر، إلى جزيرتي "كوه تاو" و"كوه فاجان" المجاورتين لها.وتحتاج الجزر الثلاث إلى حوالي 160 ألف جرعة من لقاح كورونا لتطعيم 70 في المئة، على الأقل من السكان.