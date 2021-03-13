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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير يحذر: تركيا قد تشهد موجة ثالثة من كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 10:06 ص
كورونا
كورونا
هدير سند
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قال الدكتور سيراب شيمشك يافوز، عضو قسم الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية بجامعة إسطنبول في تركيا، إن تركيا لا تزال معرضة لخطر الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "أحوال تركية"، أضاف عضو المجلس العلمي لفيروس كورونا التابع للحكومة، أنه بالرغم من أن التطورات العلمية أعطت الأمل في ألا يستمر الوباء طويلًا هذه المرة، إلا أنه من غير المرجح أن ينتهي الوباء في تركيا في القريب العاجل، لا سيما بعد أن خففت الحكومة من الإجراءات الاحترازية والقيود التي كانت مفروضة لمواجهة الوباء.

َوتابع أنه "لا يزال يتعين على الناس تجنب الأماكن المزدحمة والزيارات الاجتماعية، مع الحرص على ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن إعادة فتح المدارس والمقاهي والمطاعم بشكل جزئي الأسبوع الماضي، وخففت السلطات من قيود الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأعلنت تركيا أمس الجمعة، تسجيل 14941 إصابة يومية بفيروس كورونا في حصيلة هي الأعلى في عام 2021.

ورصدت وزارة الصحة التركية تسجيل 66 حالة وفاة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الإصابات البلاد منذ انتشار الجائحة إلى 29356 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليونين و850 ألفا و930 إصابة.

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