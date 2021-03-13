«الأزهر»: انطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل وفق 6 خطوات

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، عقب إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تجرى حاليا في جميع معاهد الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن مسبقًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.ونص المنشور الذي عممه قطاع المعاهد على المناطق الأزهرية على بدء الفصل الدراسى الثاني يوم السبت المقبل 13 من مارس الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أيضا على الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول عقب انتهاء كل مادة، والبدأ في رصد درجات الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.وتضمن منشور قطاع المعاهد الأزهرية حول الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ما يلي:1 - التأكد من توزيع المنهج الدراسي المعدل للتيرم الثاني على جميع المدرسين كما ورد من القطاع.2- سرعة إعداد جدول الفصل الدراسي الثاني على المعلمين مع الاسترشاد بجدول الفصل الدراسي الأول3- الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.4- التنبيه على المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية وفقا للخريطة المعلنة على صفحة المركز الإعلامي التعليمي لقطاع المعاهد.5- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد، وحث الطلاب على الاستفادة منها ومتابعتها.6- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بكل معهد أثناء الفصل الدراسى الثاني، والتأكد من وجود جميع الأدوات الخاصة بذلك، والعمل على تدبير النواقص منها بأقصى سرعة.