رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر»: انطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل وفق 6 خطوات

السبت 13/مارس/2021 - 09:50 ص
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
طباعة
أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، عقب إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تجرى حاليا في جميع معاهد الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن مسبقًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ونص المنشور الذي عممه قطاع المعاهد على المناطق الأزهرية على بدء الفصل الدراسى الثاني يوم السبت المقبل 13 من مارس الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أيضا على الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول عقب انتهاء كل مادة، والبدأ في رصد درجات الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.

وتضمن منشور قطاع المعاهد الأزهرية حول الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ما يلي:

1 - التأكد من توزيع المنهج الدراسي المعدل للتيرم الثاني على جميع المدرسين كما ورد من القطاع.

2- سرعة إعداد جدول الفصل الدراسي الثاني على المعلمين مع الاسترشاد بجدول الفصل الدراسي الأول

3- الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

4- التنبيه على المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية وفقا للخريطة المعلنة على صفحة المركز الإعلامي التعليمي لقطاع المعاهد.

5- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد، وحث الطلاب على الاستفادة منها ومتابعتها.

6- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بكل معهد أثناء الفصل الدراسى الثاني، والتأكد من وجود جميع الأدوات الخاصة بذلك، والعمل على تدبير النواقص منها بأقصى سرعة.

موضوعات متعلقة

سقوط الهضبة من على المسرح أثناء إحياء أحد الحفلات الخاصة (صور)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة