«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية؛ ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا.وأضاف شاهين أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وتابع شاهين أننا على أعتاب انتهاء فصل الشتاء، كما أن فصل الربيع انتقالي بين الشتاء والصيف وتحدث فيه تغيرات وتذبذبات في حالة الطقس بشكل كبير، ما بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، فضلًا عن المنخفضات الخماسينية التي نشهدها في فصل الربيع والتي تكون مثيرة للأتربة.وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، وبارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد، أما في ساعات النهار فيسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ودافئ على شمال الصعيد وحار على جنوبه.