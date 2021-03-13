مقتل 6 من قوات الأمن في هجوم إرهابي شمالي أفغانستان

أعلنت مصادر أفغانية اليوم السبت مقتل 6 أفراد من قوات الأمن، في هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" الإرهابية على نقطة تفتيشية في منطقة "خان عابد" بولاية قندوز شمالي البلاد.وقالت المصادر - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إن مسلحي الحركة الإرهابية أخذوا خمسة أفراد من قوات الأمن كرهائن، مضيفة أن الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على النقطة التفتيشية عقب الهجوم.وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الأمن تمكنت أيضا من قتل خمسة مسلحين من حركة "طالبان" في الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة.ولم تعلن أي جهة رسمية أفغانية أو طالبان أي رد عن الهجوم الإرهابي حتى الآن.يذكر أن الهجوم يأتي عقب مقتل وإصابة 30 فردا على الأقل من قوات الأمن والمدنيين في هجمات إرهابية وحوادث تستهدف قوات الأمن في 10 ولايات أفغانية على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين.