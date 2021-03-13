وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل العاملين بمدرسة المستقبل للتحقيق

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، إحالة مدرسة المستقبل للتعليم الأساسى للتحقيق العاجل، لعدم الانضباط الإدارى ولعدم إنضباط العملية التعليمية والإهمال والتقصير فى العمل.جاء ذلك خلال زيارة فجائية لمدرسة المستقبل بقرية الزيات التابعة لمركز بلاط، حيث إحالة العاملين بالمدرسة للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط الإدارى والإنضباطي في اول أيام الفصل الدراسى الثاني.وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.مؤكدا أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.