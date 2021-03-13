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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8.72 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا حتى الآن

السبت 13/مارس/2021 - 09:42 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 8.72 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 278 ألفا و111 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.56 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج، ووفقا للبيانات وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 73 ألفا و348 حالة.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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