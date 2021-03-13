بورصة برلين للسياحة تسجل 65700 زائر «أونلاين»

انتهت بورصة برلين الدولية للسياحة "ITB 2021" أمس، والتي أقيمت هذا العام بشكل افتراضي تحت اسم "ITB Now"، على مدار أربعة أيام من 9 وحتى 12 مارس.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن الفعاليات شارك بها 3513 عارض من 120 دولة، قدموا أنفسهم خلال البورصة افتراضيا، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا اهتمام إعلامي كبير، حيث أكثر من 1000 من ممثلي وسائل الإعلام ومدون سفر من 54 دولة قدموا تقارير مباشرة من الحدث، واستفاد 80% من جميع المشاركين من عرض الشبكات، بما في ذلك اجتماعات العمل في المكالمات الفردية والجماعية ورسائل الدردشة والبحث المستهدف عن أشخاص للتحدث معهم.وقال البطوطي: "سجل برنامج الحدث الشامل بحجم إجمالي قدره 265 ساعة حوالي 52600 مشارك، وشارك حوالي 700 متحدث قدموا تقييمهم للعواقب على الصناعة في أكثر من 400 مناقشة ومحاضرة ومقابلات بالإضافة إلى عروض العارضين والمؤتمرات الصحفية الافتراضية، أيضا التخطيط للاجتماعات المستقبلية بعد نهاية الحدث؛ حيث سيظل المحتوى والوظائف الأخرى متاحة حتى 31 مايو 2021 في العام المقبل".وأضاف، أن القائمين على تنظيم معرض برلين "Messe Berlin"، أكدوا على أن تظل "ITB Berlin" المنصة الرائدة لصناعة السفر العالمي، ففي الفترة من 8 إلى 12 مارس 2021 جمع المعرض التجاري الرائد لصناعة السياحة الدولية حوالي 65700 زائر مستخدم على المنصة عبر الإنترنت، وكان ثلثي المستخدمين من خارج ألمانيا.بينما قال ديفيد رويتز، رئيس "ITB برلين": "نبقي جميع الخيارات مفتوحة لتوسيع ITB Berlin من حيث المحتوى والوقت مع حدث إضافي عبر الإنترنت، بالنسبة لنا، يعني التخطيط الهجين للمعارض التجارية أي الجمع بين المعرض الحقيقي الحي والتقنية الرقمية بأفضل طريقة ممكنة".ويقدم "ITB" أيضا تذكرة ما بعد الحدث مقابل 29 يورو لإمكانية مشاهدة جميع مقاطع الفيديو عند الطلب بما في ذلك البيانات الصحفية وعروض العارضين، للتخطيط للاجتماعات المستقبلية وزيارة أرض العرض وبطاقات العلامة التجارية ومنطقة الصحافة.بورصة برلين الدولية للسياحة سوف تقام العام القادم كمعرض تجاري حقيقي كالمعتاد منذ تأسيسها عام 1966 خلال الفترة من الأربعاء 9 إلى الأحد 13 مارس 2022 في أرض معارض برلين.