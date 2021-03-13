وزير الخارجية الصيني يزور تركيا 25 مارس

تستقبل تركيا هذا الشهر وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، وفق ما أعلنت أنقرة، في وقت يثار فيه الجدل مجددا حول الموقف التركي من الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الأيجور، ووفق ما أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيصل نظيره الصيني إلى تركيا في 25 مارس الجاري.وأوضح جاويش أوغلو، أن وانج يي سيزور البلاد في إطار عدد من الزيارات في المنطقة، كذلك "في إطار العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين".كما أضاف وزير الخارجية التركي أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا تتعلق بآسيا وأوراسيا وكيفية مكافحة فيروس كورونا.