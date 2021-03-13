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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد دخوله حيز التنفيذ غدًا.. فوائد إلغاء الكفيل في السعودية

السبت 13/مارس/2021 - 09:35 ص
إلغاء الكفيل في السعودية
إلغاء الكفيل في السعودية
إيمان ماهر
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يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة العمل.

وترصد"الدستور" فوائد إلغاء الكفيل:

- تتيح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

- حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقًا للقوانين المعمول بها.

- احتفاظ العامل بجواز السفر، على عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل، حيث كان صاحب العمل يأخذ جواز سفر العامل ويحتفظ به لحين عودته لبلاده.

- يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي.

- تقليص معدل القضايا العمالية، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين.

- فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي.

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