كورونا أنهى حياة 385 من العاملين في القطاع الصحي بتركيا

قال "مجلس مراقبة COVID-19" التابع للجمعية الطبية التركية (TTB)، أكبر جمعية صحية في تركيا، إن 385 من العاملين في القطاع الصحي فقدوا حياتهم بسبب الوباء في البلاد خلال عام واحد، وفقا لصحيفة "بيانت" التركية.وأشار المجلس، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت بمناسبة مرور عام على تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا رسميا في تركيا، إلى أن الوحدات الصحية ومراكز الطوارئ تعاني من التكدس الشديد، منتقدا بيانات وزارة الصحة بشأن الحالة الوبائية للبلاد، ووصفتها بأنها تخلو من الشفافية ولا تعبر عن الوضع الحقيقي.وفي حديثها للمؤتمر، أكدت رئيس الجمعية الطبية التركية (TTB) سيبنيم كورور فينجانجي، أن البيانات والمؤشرات اللازمة لتقييم حالة الوباء في البلاد، لم يتم تبادلها أو تغييرها باستمرار من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم اتباع سياسة واسعة النطاق للاختبارات في البلاد في غضون ذلك، كما أعلنت أن 385 من العاملين في مجال الرعاية الصحية فقدوا حياتهم بسبب الوباء في تركيا خلال عام.وقالت "فينجانجي" بشأن ظروف عمل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتوصيات "TTB"، أن 385 من العاملين المجال فقدوا حياتهم بسبب الوباء في تركيا خلال عام واحد، مضيفة: "توصيتنا الرئيسية هي شفافية البيانات. نحن نعلم أنه عندما تكون البيانات غير شفافة، لا يمكن الحصول على الرقم الصحيح".من جانبه، قال البروفيسور إيسين سينول من مجلس مراقبة (COVID-19) التابع للجمعية الطبية التركية (TTB)، إن التصريحات التي أدلت بها الحكومة والآمال التي اثيرت بشأن الأبحاث الجارية على اللقاحات "تركت انطباعًا عن فيلم خيال علمي".وأضاف: "تقديم اللقاحات هو استراتيجية، والعمل على هذه الاستراتيجية بشكل صحيح هو أهم سلاح لدينا في الفترة المقبلة".فيما أثار البروفيسور أوزغور كارجي أوغلو من مجلس مراقبة الفيروس التابع للجمعية الطبية التركية، مخاوف من ازدحام وتكدس مراكز الطوارئ في الفترة القادمة، محذرا من" تسونامي جديد" مع احتمالية أن تشهد البلاد موجة ثالثة من الوباء.كما أكد رئيس فرع الصحة العامة في "TTB"، الدكتور ناصر نسانير، على أن جائحة (COVID-19) عمّقت التفاوتات الناجمة عن الرأسمالية، مشيرا إلى إلى التناقضات في أرقام الوفيات الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.