سفير أنجولا يزور «العربية للتصنيع»: خطوط إنتاجها لا تقل عن العالمية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، في ظل ااستراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.واستعرض التراس مع "نيلسون كوزمي"، سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة، أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات المختلفة والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية أنجولا الشقيقة.في هذا الصدد، أكد التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى بحث المشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة أنجولا.وأضاف: "اتفقنا على تبادل الزيارات والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وغيرها من مجالات التنمية، مؤكدا أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية الأنجولية بمصانع الهيئة العربية للتصنيع".وحول أهمية دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ بالنسبة لاقتصاد القارة، اعتبر رئيس "العربية للتصنيع" أن هذه الإتفاقية ودخولها حيز النفاذ يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية الشاملة لكافة البلدان الإفريقية وتعزيز التجارة البينية وفتح مجالات جديدة للتصدير.وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد نيلسون كوزمي حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.وأشاد كوزمي بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بأنجولا ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والصحة والصناعات الطبية وكبائن التعقيم الوقائية والإاصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.كما توجه سفير دولة أنجولا لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع ومنها "مصنع قادر" وأكاديمية الهيئة للتدريب وفقا لآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أبدى إعجابه بخطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، واطلع على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.وأشاد كوزمي بالدور الذى تقوم به مصر وبالنجاح الذي حققته خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، مضيفا أن مصر تحظى بالاحترام على مستوى القارة والعالم.