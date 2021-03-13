12674 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 12674 ليصل إلى مليونين و558455.كما أظهرت الأرقام أن حالات الوفاة زادت 239 لتصل إلى 73301 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.