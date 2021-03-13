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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12674 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

السبت 13/مارس/2021 - 09:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 12674 ليصل إلى مليونين و558455.

كما أظهرت الأرقام أن حالات الوفاة زادت 239 لتصل إلى 73301 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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