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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

السبت 13/مارس/2021 - 09:15 ص
انطلاق الفصل الدراسي
انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس
نورهان عبدالرحمن
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انطلق اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني، بجميع مدارس الجمهورية، للتعليم العام والفني، للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وتستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب.

جاء ذلك بعد أن تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس، حيث يختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور نجله للمدرسة، يلتزم بتوقيع إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية؛ بذلك مع التعهد بإحضار الطالب أيام الاختبارات.

أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني، فسيكون بنفس نظام تناوب أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول، مع وضع فى الاعتبار أن مدير المدرسة هو المسؤول عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي أعلنتها الوزارة لعدد الأيام في بدء العام الدراسي الحالي .

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