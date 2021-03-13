تجديد حبس نصاب استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه بعد إيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، "له معلومات جنائية"، بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.كشفت تحريات ضباط الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وتبين من التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضيتي "تزوير"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.